Поджог авто военных — в Киеве снова пожар

Поджог автомобиля. Иллюстративное фото: focus.ua

Неизвестные в ночь на 13 августа в Киеве снова подожгли автомобиль военнослужащего. На месте работали спасатели.

Об этом сообщают местные паблики.

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Поджог авто военного в Киеве

Местные Telegram-каналы сообщили, что сегодня ночью на одной из улиц Троещины горел автомобиль военного.

"Взрывы, которые слышны в районе Троещины, — это очередной поджог авто. Там горит и взрывается, предварительно, снова военный бус", — говорят очевидцы.

На месте работали ГСЧС. Другие подробности пока неизвестны.

Поджоги авто военных по Украине

В последнее время в Украине участились случаи поджога автомобилей военнослужащих. Машины ВСУ поджигают не только в Киеве, но и в других городах. Ранее СБУ сообщала, что за этим стоят россияне, вербующие украинцев для диверсий, привлекая легкими деньгами.

Так, в Одессе в течение июня-июля 2024 года шесть местных жителей подожгли 15 авто ВСУ. Они шли на это потому, что российские спецслужбы пообещали им заоблачные деньги, но по факту они получали значительно меньшие суммы.

Во Львове полиции также удалось задержать двух человек, подозреваемых в поджогах автомобилей военных. Они, как и предыдущие злоумышленники, действовали за деньги российских спецслужб. Их цель заключалась в умышленном отслеживании и поджоге машин военных, чтобы нанести ущерб и создать видимость ненависти к военным со стороны местных жителей.