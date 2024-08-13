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У Києві знову підпалили авто військового — що відомо

13 серпня 2024 09:17
Катерина Османська - Редактор
Підпал авто військових — у Києві знову пожежа
Підпал автомобіля. Ілюстративне фото: focus.ua
Катерина Османська - Редактор

Невідомі у ніч проти 13 серпня в Києві знову підпалили автомобіль військовослужбовця. На місці працювали рятувальники.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Місцеві Telegram-канали повідомили, що сьогодні вночі на одній із вулиць Троєщини горіла автівка військового.

"Вибухи, які чутно в районі Троєщини, це черговий підпал авто. Там горить та вибухає, попередньо, знову військовий бус", — кажуть очевидці. 

На місці працювали ДСНС. Інші подробиці наразі невідомі.

Підпали авто військових по Україні

Останнім часом в Україні почастішали випадки підпалу автомобілів військовослужбовців. Машини ЗСУ підпалюють не лише в Києві, а й інших містах. Раніше СБУ повідомляла, що за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима.

Так, в Одесі протягом червня-липня 2024 року шестеро місцевих жителів підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ. Вони йшли на це, бо російські спецслужби пообіцяли їм захмарні гроші, але по факту вони отримували значно менші суми. 

У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони, як і попередні зловмисники, діяли за гроші російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців. 

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