Підпал авто військових — у Києві знову пожежа

Підпал автомобіля. Ілюстративне фото: focus.ua

Невідомі у ніч проти 13 серпня в Києві знову підпалили автомобіль військовослужбовця. На місці працювали рятувальники.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Підпал авто військового у Києві

Місцеві Telegram-канали повідомили, що сьогодні вночі на одній із вулиць Троєщини горіла автівка військового.

"Вибухи, які чутно в районі Троєщини, це черговий підпал авто. Там горить та вибухає, попередньо, знову військовий бус", — кажуть очевидці.

На місці працювали ДСНС. Інші подробиці наразі невідомі.

Підпали авто військових по Україні

Останнім часом в Україні почастішали випадки підпалу автомобілів військовослужбовців. Машини ЗСУ підпалюють не лише в Києві, а й інших містах. Раніше СБУ повідомляла, що за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима.

Так, в Одесі протягом червня-липня 2024 року шестеро місцевих жителів підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ. Вони йшли на це, бо російські спецслужби пообіцяли їм захмарні гроші, але по факту вони отримували значно менші суми.

У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони, як і попередні зловмисники, діяли за гроші російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців.