Взрывы в Киеве утром 26 сентября — что известно

В Киеве снова раздались громкие взрывы
Взрывы в Киеве снова раздались утром, 26 сентября. Известно, что в столице работает система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Взрывы в Киеве
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — подчеркнул Попко.
В 06:15 в Воздушных силах сообщали, что группы вражеских беспилотников типа Shahed наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Направление движения постоянно меняется.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Киеве раздавались в ночь на 26 сентября. В КОВА отметили, что работает система ПВО.
Также оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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