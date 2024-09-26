Взрывы в Киеве утром 26 сентября — что известно

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Киеве снова раздались утром, 26 сентября. Известно, что в столице работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — подчеркнул Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

В 06:15 в Воздушных силах сообщали, что группы вражеских беспилотников типа Shahed наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Направление движения постоянно меняется.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Киеве раздавались в ночь на 26 сентября. В КОВА отметили, что работает система ПВО.

Также оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.