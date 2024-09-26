Вибухи в Києві зранку 26 вересня — що відомо

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи в Києві знову пролунали зранку, 26 вересня. Відомо, що в столиці працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — наголосив Попко.

Допис КМВА. Фото: скриншот

О 06:15 у Повітряних силах повідомляли, що групи ворожих безпілотників типу Shahed спостерігаються у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Полтавській областях. Напрямок руху постійно змінюється.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Києві лунали у ніч проти 26 вересня. В КОВА зазначили, що працює система ППО.

Також окупанти у ніч проти 25 вересня атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.