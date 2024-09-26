Вибухи в Києві зранку 26 вересня — що відомо

У Києві знову пролунали гучні вибухи
Вибухи в Києві знову пролунали зранку, 26 вересня. Відомо, що в столиці працює система протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Вибухи в Києві
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — наголосив Попко.
О 06:15 у Повітряних силах повідомляли, що групи ворожих безпілотників типу Shahed спостерігаються у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Полтавській областях. Напрямок руху постійно змінюється.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Києві лунали у ніч проти 26 вересня. В КОВА зазначили, що працює система ППО.
Також окупанти у ніч проти 25 вересня атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.
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