Вибухи у Києві 13 грудня — росія вдруге за ранок атакувала столицю

У Києві пролунали вибухи
13 декабря 2024 09:16
Термінова новина
Вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Триває ракетна небезпека.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
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Вибухи у Києві
У столиці звуки вибухів було чутно близько 09:10. В Києві лунає повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ закликали киян пройти в укриття. Зберігається загроза ракетних ударів.
"Ракети з Черкащини продовжують рух на Київщину", — йдеться у повідомленні військових.
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