Вибухи у Києві 13 грудня — росія вдруге за ранок атакувала столицю

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Вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Триває ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Києві

У столиці звуки вибухів було чутно близько 09:10. В Києві лунає повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ закликали киян пройти в укриття. Зберігається загроза ракетних ударів.

"Ракети з Черкащини продовжують рух на Київщину", — йдеться у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

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