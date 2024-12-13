Вибухи у Києві 13 грудня — Росія вдруге за ранок атакувала область

У Києві пролунали вибухи
Вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Триває ракетна небезпека.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Києві
У столиці звуки вибухів було чутно близько 09:10. В Києві лунає повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ закликали киян пройти в укриття. Зберігається загроза ракетних ударів.
"Ракети з Черкащини продовжують рух на Київщину", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, в Україні внаслідок ракетної масованої атаки Укренерго попередив про зміну графіків відключення світла та подовження їх тривалості.
А в Харківській області внаслідок російської атаки є поранені та руйнування. Окупанти вдарили по цивільному підприємству.
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