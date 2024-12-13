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У Києві пролунали вибухи

13 грудня 2024 09:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Києві 13 грудня — Росія вдруге за ранок атакувала область
Дим після вибуху. Фото: Трибун
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Триває ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Києві

У столиці звуки вибухів було чутно близько 09:10. В Києві лунає повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ закликали киян пройти в укриття. Зберігається загроза ракетних ударів.

"Ракети з Черкащини продовжують рух на Київщину", — йдеться у повідомленні військових.

Атака на Київ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, в Україні внаслідок ракетної масованої атаки Укренерго попередив про зміну графіків відключення світла та подовження їх тривалості.

А в Харківській області внаслідок російської атаки є поранені та руйнування. Окупанти вдарили по цивільному підприємству.

Київ вибух Київська область обстріли ракета ракети війна в Україні

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