Прогноз погоды в Киеве и области 6 декабря от Укргидрометцентра

В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 6 декабря, будет снежной и морозной. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 6 декабря
По прогнозам синоптиков, в Киевской области в пятницу днем прогнозируется небольшой мокрый снег.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 °С. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с
В Киеве в течение суток также будет облачно, температура воздуха будет оставаться в пределах 0...-2 °С. Возможен небольшой мокрый снег.
В Харьковской области в пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода. Почти по всей области будет падать мокрый снег и идти дождь.
Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.
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