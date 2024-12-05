Прогноз погоди у Києві та області 6 грудня від Укргідрометцентру

Жінка прогулюється засніженим містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 6 грудня, буде сніжною та морозною. Вітер очікується південно-східний, з швидкістю 5-10 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода у Києві та області 6 грудня

За прогнозами синоптиків, у Київській області в п'ятницю вдень прогнозується невеликий мокрий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °С до +2 °С. Вітер південно-східний, з швидкістю 5-10 м/с

У Києві протягом доби також буде хмарно, температура повітря залишатиметься в межах 0 °С... - 2 °С. Можливий невеликий мокрий сніг.

Погода у Києві на 6 грудня. Фото: Meteoprog

А у Харківській області у п'ятницю, 6 грудня, очікується хмарна погода. Майже по всій області падатиме мокрий сніг та йтиме дощ.

Раніше синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.