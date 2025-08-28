Видео
Главная Киев В Киеве снова возросло количество погибших после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 23:44
Обстрел Киева 28 августа - количество погибших возросло до 22
Последствия обстрелов РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Россияне в ночь на 28 августа совершили комбинированную атаку на Киев. В результате обстрелов количество погибших продолжает расти.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Что известно об атаке РФ на Киев 28 августа

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

Еще в одной заметке Тимур Ткаченко проинформировал, какие в целом последствия ночной атаки. Он проинформировал, что:

  • повреждено 225 жилых домов, нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания во всех районах Киева;
  • по городу уже насчитано более 5400 выбитых окон и оконных блоков. Причем почти 4000 - только в Голосеевском районе;
  • на выплату 40 тысяч гривен (+20 тысяч ежемесячно) поступило 13 заявлений. Речь идет о киевлянах, чье жилье непригодно для проживания. Известно, что 23 семьи нуждаются в отселении. Кроме того, на выплату 10 тысяч гривен поступило 548 заявлений;
  • кроме жилых домов, в столице повреждены образовательные учреждения, дипломатические учреждения, а также больница "Феофания" и областная больница в Подольском районе.

Напомним, что во время ночной атаки в Киеве неоднократно раздавались взрывы. Сначала были слышны дроны и работа ПВО, а позже враг дважды обстрелял столицу баллистикой.

Кроме того, ближе к утру тревогу объявили по всей Украине. Причиной стали крылатые ракеты, которые Россия запустила со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они тоже летели на Киев, после чего в столице раздавались взрывы.

Киев обстрелы война в Украине ракетный удар погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
