Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих зросла до 22

У Києві знову зросла кількість загиблих після атаки РФ
Росіяни в ніч проти 28 серпня здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу кількість загиблих продовжує зростати.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Що відомо про атаку РФ на Київ 28 серпня
"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні.
Ще в одному дописі Тимур Ткаченко поінформував, які загалом наслідки нічної атаки. Він поінформував, що:
- пошкоджено 225 житлових будинків, нежитлова забудова, гаражі, двори і громадські будівлі у всіх районах Києва;
- по місту вже нараховано понад 5400 вибитих вікон та віконних блоків. Причому майже 4000 — лише в Голосіївському районі;
- на виплату 40 тисяч гривень (+20 тисяч щомісяця) надійшло 13 заяв. Йдеться про киян, чиє житло непридатне для проживання. Відомо, що 23 родини потребують відселення. Крім того, на виплату 10 тисяч гривень надійшло 548 заяв;
- окрім житлових будинків, в столиці пошкоджено освітні заклади, дипломатичні установи, а також лікарню "Феофанія" і обласну лікарню в Подільському районі.
Нагадаємо, що під час нічної атаки у Києві неодноразово лунали вибухи. Спочатку було чути дрони та роботу ППО, а пізніше ворог двічі обстріляв столицю балістикою.
Крім того, ближче до ранку тривогу оголосили по всій Україні. Причиною стали крилаті ракети, які Росія запустила зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони теж летіли на Київ, після чого в столиці лунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!