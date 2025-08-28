Відео
Головна Київ У Києві знову зросла кількість загиблих після атаки РФ

У Києві знову зросла кількість загиблих після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:44
Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих зросла до 22
Наслідки обстрілів РФ. Фото: допис Зеленського у Telegram

Росіяни в ніч проти 28 серпня здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу кількість загиблих продовжує зростати.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Що відомо про атаку РФ на Київ 28 серпня

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні.

Ще в одному дописі Тимур Ткаченко поінформував, які загалом наслідки нічної атаки. Він поінформував, що:

  • пошкоджено 225 житлових будинків, нежитлова забудова, гаражі, двори і громадські будівлі у всіх районах Києва;
  • по місту вже нараховано понад 5400 вибитих вікон та віконних блоків. Причому майже 4000 — лише в Голосіївському районі;
  • на виплату 40 тисяч гривень (+20 тисяч щомісяця) надійшло 13 заяв. Йдеться про киян, чиє житло непридатне для проживання. Відомо, що 23 родини потребують відселення. Крім того, на виплату 10 тисяч гривень надійшло 548 заяв;
  • окрім житлових будинків, в столиці пошкоджено освітні заклади, дипломатичні установи, а також лікарню "Феофанія" і обласну лікарню в Подільському районі.

Нагадаємо, що під час нічної атаки у Києві неодноразово лунали вибухи. Спочатку було чути дрони та роботу ППО, а пізніше ворог двічі обстріляв столицю балістикою.

Крім того, ближче до ранку тривогу оголосили по всій Україні. Причиною стали крилаті ракети, які Росія запустила зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони теж летіли на Київ, після чого в столиці лунали вибухи.

Київ обстріли війна в Україні ракетний удар загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
