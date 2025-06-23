В Киеве пятеро погибших и 19 пострадавших из-за атаки — Кличко

Разрушения в доме. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обновленных данных о последствиях вражеского обстрела столицы. По его словам, в Шевченковском районе в одном из жилых домов погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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Всего по городу зафиксировано 19 пострадавших, из которых восемь находятся в стационаре под наблюдением врачей. На месте трагедии продолжают работать спасательные службы и медицинские бригады.

Разбор завалов и помощь пострадавшим продолжаются. Известно, что спасателям удалось эвакуировать десять человек среди которых есть беременная женщина.

Напомним, в ГСЧС отметили, что информация о пяти погибших еще не окончательная, поскольку под завалами могут находиться люди.

Также в результате атаки в Киеве временно изменили курс некоторого общественного транспорта и перекрыли станцию метро "Святошин".

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