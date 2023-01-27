В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) запретили общаться на русском языке. Это касается как преподавателей и администрации учебного заведения, так и студентов.

Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.

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"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые сегодня утвердили на 40 сессии Академической конференции университета", — написал Зубко в Facebook.

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" эту информацию также подтвердил президент НаУКМА Сергей Квит.

"Я подтверждаю этот факт. Окончательная версия Правил будет опубликована на следующей неделе", — сказал Квит.

Напомним, украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Его начали изучать во многих странах в 2022 году.

Также мы писали, что Одесская область стала первой в Украине, где утвердили областную программу развития государственного языка на 2023-2025 годы. Другими словами, региону предоставили дополнительные гарантии популяризации и утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни.