Погода в Киеве и области на 18 марта — прогноз от синоптиков

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области во вторник, 18 марта, будет облачной с прояснениями. Однако ночью температура воздуха в регионе опустится до -8 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Киеве и области 18 марта

Синоптики сообщили, что ночью 18 марта в регионе осадков не будет, а уже днем местами возможен небольшой мокрый снег. Также ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью -3...-8 °C, днем 0...+5 °C;

в Киеве ночью -3...-5 °C, а днем +2...+4 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, 18 марта в Харькове также ожидается мокрый снег и небольшой мороз. Температура воздуха в регионе опустится до -4 °C.

В то же время синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что завтра ветер будет достигать штормовых порывов и будет сильный мороз.