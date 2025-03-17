Погода в Києві та області на 18 березня — прогноз від синоптиків

У Київ повернуться морози — погода в столиці на завтра
Погода у Києві та області у вівторок, 18 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак вночі температура повітря в регіоні опуститься до -8 °C.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода у Києві та області 18 березня
Синоптики повідомили, що вночі 18 березня у регіоні опадів не буде, а вже вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг. Також очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря:
- у Київській області вночі -3...-8 °C, вдень 0...+5 °C;
- у Києві вночі -3...-5 °C, а вдень +2...+4 °C.
Нагадаємо, 18 березня у Харкові також очікується мокрий сніг та невеликий мороз. Температура повітря в регіоні опуститься до -4 °C.
Водночас синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що завтра вітер сягатиме штормових поривів і буде сильний мороз.
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