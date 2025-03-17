Погода в Києві та області на 18 березня — прогноз від синоптиків

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у вівторок, 18 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак вночі температура повітря в регіоні опуститься до -8 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Синоптики повідомили, що вночі 18 березня у регіоні опадів не буде, а вже вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг. Також очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря:

у Київській області вночі -3...-8 °C, вдень 0...+5 °C;

у Києві вночі -3...-5 °C, а вдень +2...+4 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, 18 березня у Харкові також очікується мокрий сніг та невеликий мороз. Температура повітря в регіоні опуститься до -4 °C.

Водночас синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що завтра вітер сягатиме штормових поривів і буде сильний мороз.