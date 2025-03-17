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У Київ повернуться морози — погода в столиці на завтра

17 березня 2025 15:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Києві та області на 18 березня — прогноз від синоптиків
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та області у вівторок, 18 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак вночі температура повітря в регіоні опуститься до -8 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.  

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Синоптики повідомили, що вночі 18 березня у регіоні опадів не буде, а вже вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг. Також очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • у Київській області вночі -3...-8 °C, вдень 0...+5 °C;
  • у Києві вночі -3...-5 °C, а вдень +2...+4 °C.
погода у Києві 18 березня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, 18 березня у Харкові також очікується мокрий сніг та невеликий мороз. Температура повітря в регіоні опуститься до -4 °C. 

Водночас синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що завтра вітер сягатиме штормових поривів і буде сильний мороз. 

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