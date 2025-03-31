В Киев 31 марта прибыли парламентские представители со всей Европы

В Киев прибыли парламентские представители со всей Европы — видео
В Киев в понедельник, 31 марта, прибыли парламентские представители со всей Европы. Их встретил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Об этом он сообщил в Facebook.
Парламентские представители из Европы в Киеве
Стефанчук рассказал, что в Украину прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.
По его словам, этот визит — это сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Глава ВРУ поблагодарил за готовность быть рядом.
"Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", — добавил Стефанчук.
Напомним, 20 марта Стефанчук принял участие в Европейской конференции в Страсбурге. Новини.LIVE собрали итоги мероприятия.
Ранее Стефанчук высказался об отношениях Украины с Конгрессом Соединенных Штатов Америки.
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