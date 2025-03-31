В Киев 31 марта прибыли парламентские представители со всей Европы

Глава ВРУ Руслан Стефанчук и парламентские представители из Европы. Фото: скриншот

В Киев в понедельник, 31 марта, прибыли парламентские представители со всей Европы. Их встретил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Стефанчук рассказал, что в Украину прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

По его словам, этот визит — это сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Глава ВРУ поблагодарил за готовность быть рядом.

"Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", — добавил Стефанчук.

Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, 20 марта Стефанчук принял участие в Европейской конференции в Страсбурге. Новини.LIVE собрали итоги мероприятия.

Ранее Стефанчук высказался об отношениях Украины с Конгрессом Соединенных Штатов Америки.