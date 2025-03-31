До Києва 31 березня прибули парламентські представники з усієї Європи

У Київ прибули парламентські представники з усієї Європи — відео
У Київ у понеділок, 31 березня, прибули парламентські представники з усієї Європи. Їх зустрів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Про це він повідомив у Facebook.
Парламентські представники з Європи у Києві
Стефанчук розповів, що до України прибули спікери та віцеспікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту.
За його словами, цей візит — це сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Голова ВРУ подякував за готовність бути поруч.
"Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає", — додав Стефанчук.
Нагадаємо, 20 березня Стефанчук взяв участь в Європейській конференції у Страсбурзі. Новини.LIVE зібрали підсумки заходу.
Раніше Стефанчук висловився про відносини України з Конгресом Сполучених Штатів Америки.
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