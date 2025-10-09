Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

В "Киев цифровой" за 8 млн гривен добавят новый сервис — детали

В "Киев цифровой" за 8 млн гривен добавят новый сервис — детали

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:19
В приложении Киев цифровой будут графики курсирования транспорта
Приложение "Киев цифровой". Фото: Вечерний Киев

В приложении "Киев цифровой" планируют добавить новый сервис "Досуг". Для этого Главный информационно-вычислительный центр КГГА по результатам тендера заказал модернизацию информационно-коммуникационной системы стоимостью 7,66 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" в четверг, 9 октября.

Читайте также:

Что изменится в приложении

Ожидается, что мобильное приложение будет оповещать о графиках курсирования транспорта, передвижения детей по ученическим билетам и о местах на паркингах.

Расширение функций "Киева цифрового" будет включать, в частности:

  • создание сервиса "Досуг" с возможностью просмотра информации о культурных объектах;
  • оповещение родителей о перемещении детей — приложение будет присылать информацию об использовании ученического билета;
  • обеспечение отображения количества мест на муниципальных площадках для парковки, отведенных для лиц с инвалидностью, и количество предоплаченных мест;
  • автоматическое завершение активных сессий парковки в случае сбоя работы приложения "Киев цифровой". При сбое все активные сессии должны автоматически останавливаться;
  • оповещение об изменениях в работе метро и городской электрички;
  • отображение времени начала и завершения работы маршрутов наземного транспорта.

Напомним, недавно новый сервис появился в приложении Приватбанка.

Также мы писали об изменениях в приложении "Резерв+".

Киев парковка приложение Киев цифровой сервис
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
