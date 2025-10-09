У застосунку Київ цифровий будуть графіки курсування транспорту

Застосунок "Київ цифровий". Фото: Вечірній Київ

У застосунку "Київ цифровий" планують додати новий сервіс "Дозвілля". Для цього Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА за результатами тендеру замовив модернізацію інформаційно-комунікаційної системи вартістю 7,66 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" у четвер, 9 жовтня.

Що зміниться у застосунку

Очікується, що мобільний застосунок сповіщатиме про графіки курсування транспорту, пересування дітей за учнівськими квитками та про місця на паркінгах.

Розширення функцій "Києва цифрового" включатиме, зокрема:

створення сервісу "Дозвілля" з можливістю перегляду інформації про культурні об’єкти;

сповіщення батьків про переміщення дітей — застосунок надсилатиме інформацію про використання учнівського квитка;

забезпечення відображення кількості місць на муніципальних майданчиках для паркування, відведених для осіб з інвалідністю, та кількість передплачених місць;

автоматичне завершення активних сесій паркування у разі збою роботи додатка "Київ цифровий". При збою всі активні сесії мають автоматично зупинятися;

сповіщення про зміни в роботі метро та міської електрички;

відображення часу початку та завершення роботи маршрутів наземного транспорту.

