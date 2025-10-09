У застосунку Київ цифровий будуть графіки курсування транспорту

У "Київ цифровий" за 8 млн гривень додадуть новий сервіс — деталі
Дата публікації: 9 жовтня 2025 18:19
Застосунок "Київ цифровий". Фото: Вечірній Київ
У застосунку "Київ цифровий" планують додати новий сервіс "Дозвілля". Для цього Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА за результатами тендеру замовив модернізацію інформаційно-комунікаційної системи вартістю 7,66 млн грн.
Про це повідомляють "Наші гроші" у четвер, 9 жовтня.
Що зміниться у застосунку
Очікується, що мобільний застосунок сповіщатиме про графіки курсування транспорту, пересування дітей за учнівськими квитками та про місця на паркінгах.
Розширення функцій "Києва цифрового" включатиме, зокрема:
- створення сервісу "Дозвілля" з можливістю перегляду інформації про культурні об’єкти;
- сповіщення батьків про переміщення дітей — застосунок надсилатиме інформацію про використання учнівського квитка;
- забезпечення відображення кількості місць на муніципальних майданчиках для паркування, відведених для осіб з інвалідністю, та кількість передплачених місць;
- автоматичне завершення активних сесій паркування у разі збою роботи додатка "Київ цифровий". При збою всі активні сесії мають автоматично зупинятися;
- сповіщення про зміни в роботі метро та міської електрички;
- відображення часу початку та завершення роботи маршрутів наземного транспорту.
