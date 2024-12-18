В Киев с визитом прибыла глава МИД Австралии
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг 18 декабря прибыла с визитом в Киев. Ее встретили на железнодорожном вокзале в столице.
Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в соцсети X.
Визит Пенни Вонг в Киев
"Я был рад приветствовать министерку иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", — говорится в сообщении Мирошниченко.
Я был отстранен к празднованию Великого Ministra Penny Wong к Киеву этому болтанию. Это будет busy day of meetings and discussions. https://t.co/a5VnJVGOf0 pic.twitter.com/FqsKeRyBDM— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) December 18, 2024
Напомним, в ноябре Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.
Ранее мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц уже в январе 2025 года.
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