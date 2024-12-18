Глава МИД Австралии Пенни Вонг на вокзале в Киеве. Фото: x/AmbVasyl

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг 18 декабря прибыла с визитом в Киев. Ее встретили на железнодорожном вокзале в столице.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в соцсети X.

Читайте также:

Визит Пенни Вонг в Киев

"Я был рад приветствовать министерку иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", — говорится в сообщении Мирошниченко.

Я был отстранен к празднованию Великого Ministra Penny Wong к Киеву этому болтанию. Это будет busy day of meetings and discussions. https://t.co/a5VnJVGOf0 pic.twitter.com/FqsKeRyBDM — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) December 18, 2024

Напомним, в ноябре Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.

Ранее мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц уже в январе 2025 года.