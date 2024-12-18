Очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг на вокзалі у Києві. Фото: x/AmbVasyl

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг 18 грудня прибула з візитом до Києва. Її зустріли на залізничному вокзалі у столиці.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко у соцмережі X.

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Візит Пенні Вонг до Києва

"Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій", — йдеться у повідомленні Мирошниченка.

I was delighted to welcome Foreign Minister Penny Wong to Kyiv this morning. It will be a busy day of meetings and discussions.https://t.co/a5VnJVGOf0 pic.twitter.com/FqsKeRyBDM — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) December 18, 2024

Нагадаємо, у листопаді Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил.

Раніше ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ та кілька європейських столиць вже у січні 2025 року.