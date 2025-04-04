В Киевсовете рассказали, с какими трудностями сталкиваются ВПЛ в Киеве

Люди с чемоданами. Фото иллюстративное: zmina.info

Для внутренне перемещенных лиц важнейшими вопросами остаются поиск работы и жилья. Однако они могут получить многочисленные льготы и помощь.

Об этом в эфире программы "День.LIVE" сообщила депутат Киевсовета Юлия Симунина, которая сама стала переселенкой еще в 2014 году после начала войны.

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"Быть ВПЛ — это значит начинать все с нуля. После переезда почти год находилась в депрессии, ведь адаптироваться к новой жизни было непросто", — сообщила Симунина.

По ее словам, одной из главных проблем для переселенцев остается жилье. Несмотря на сложную ситуацию, статус ВПЛ сам по себе не дает права на его получение. В очереди стоят только те, кто имеет льготы — многодетные семьи, родители детей с инвалидностью и другие категории. В целом это около двух тысяч человек.

Сложности возникают и с процессом трудоустройства

Журналистка Ирина Доля вышла на улицы Киева, чтобы спросить о проблемах переселенцев. Многие из них вспомнили и о трудностях с работой.

Не менее остро стоит вопрос трудоустройства. Только 64% переселенцев в Киеве имеют работу. К тому же каждый десятый получил отказ от работодателя именно из-за своего статуса.

По словам депутата Симуниной, Киев стал прибежищем для многих переселенцев, ведь является относительно безопасным городом. Столичная власть оказывает помощь ВПЛ — материальную, юридическую, психологическую. Однако из-за значительного количества переселенцев нагрузка на социальные и медицинские службы очень большая.

Ранее в Украине запустили программу помощи для ВПЛ, которая позволяет получить субсидию на аренду жилья. Эта инициатива направлена на поддержку тех, кто из-за войны потерял свои дома. Оформить субсидию можно на 6 месяцев, подав необходимые документы онлайн или через государственные органы.

Напомним, в 2025 году ВПЛ имеют право не только на денежные выплаты, но и на ряд дополнительных льгот. Важно, что этот статус сохраняется до момента отмены военного положения.