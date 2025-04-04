У Київраді розповіли, із якими труднощами стикаються ВПО у Києві

Люди з валізами. Фото ілюстративне: zmina.info

Для внутрішньо переміщених осіб найважливішими питаннями залишаються пошук роботи та житла. Однак вони можуть отримати численні пільги та допомогу.

Про це в ефірі програми "День.LIVE" повідомила депутатка Київради Юлія Симуніна, яка сама стала переселенкою ще у 2014 році після початку війни.

Читайте також:

Які головні виклики для переселенців у Києві

"Бути ВПО — це означає починати все з нуля. Вона зізналася, що після переїзду майже рік перебувала у депресії, адже адаптуватися до нового життя було непросто", — повідомила Симуніна.

За її словами, однією з головних проблем для переселенців залишається житло. Попри складну ситуацію, статус ВПО сам по собі не дає права на його отримання. У черзі стоять лише ті, хто має пільги — багатодітні родини, батьки дітей з інвалідністю та інші категорії. Загалом це близько двох тисяч осіб.

Складності виникають і з процесом працевлаштування

Журналістка Ірина Доля вийшла на вулиці Києва, аби спитати про проблеми переселенців. Багато з них пригадали і про труднощі із роботою.

Не менш гостро стоїть питання працевлаштування. Лише 64% переселенців у Києві мають роботу. До того ж, кожен десятий отримав відмову від роботодавця саме через свій статус.

За словами депутатки Симуніної, Київ став прихистком для багатьох переселенців, адже є відносно безпечним містом. Столична влада надає допомогу ВПО — матеріальну, юридичну, психологічну. Проте через значну кількість переселенців навантаження на соціальні та медичні служби дуже велике.

Раніше в Україні запустили програму допомоги для ВПО, яка дозволяє отримати субсидію на оренду житла. Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто через війну втратив свої домівки. Оформити субсидію можна на 6 місяців, подавши необхідні документи онлайн або через державні органи.

Нагадаємо, у 2025 році ВПО мають право не лише на грошові виплати, але й на ряд додаткових пільг. Важливо, що цей статус зберігається до моменту скасування воєнного стану.