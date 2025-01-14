На Киевщине 14 января прогремели взрывы

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Киевской области прогремели взрывы. По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.

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Взрывы в Киевской области

В Киевской области прогремел ряд взрывов. Сообщается, что силы противовоздушной обороны работают против вражеских целей. Гражданским людям советуют оставаться в безопасных местах, пока не минует опасность.

Тривога объявлена в девяти областях Украины. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в девяти областях. Фото: карта воздушных тревог

Ранее мы сообщали, что российские захватчики не прекращают наносить удары по Сумах. В городе прогремели новые взрывы.

Также этой ночью россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.