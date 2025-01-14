На Киевщине 14 января прогремели взрывы

В Киевской области были слышны взрывы
В Киевской области прогремели взрывы. По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.
Взрывы в Киевской области
В Киевской области прогремел ряд взрывов. Сообщается, что силы противовоздушной обороны работают против вражеских целей. Гражданским людям советуют оставаться в безопасных местах, пока не минует опасность.
Тривога объявлена в девяти областях Украины. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики не прекращают наносить удары по Сумах. В городе прогремели новые взрывы.
Также этой ночью россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
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