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У Київській області було чутно вибухи

14 січня 2025 22:46
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Київщині 14 січня пролунали вибухи
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Київській області пролунали вибухи. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.

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Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Вибухи у Київській області

У Київській області пролунала низка вибухів. Повідомляється, що сили протиповітряної оборони працюють проти ворожих цілей. Цивільним людям радять залишатася в безпечних місцях, поки не мине небезпека.

Тривога оголошена у дев'яти областях України. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях.

повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога у дев'яти областях. Фото: мапа повітряних тривог

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Сумах. У місті пролунали нові вибухи.

Також цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Київ вибух обстріли ППО БпЛА

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22:13 Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту — один виняток

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22:02 Синоптики попереджають області про хуртовину та морози завтра

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