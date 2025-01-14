На Київщині 14 січня пролунали вибухи

У Київській області було чутно вибухи
У Київській області пролунали вибухи. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.
Вибухи у Київській області
У Київській області пролунала низка вибухів. Повідомляється, що сили протиповітряної оборони працюють проти ворожих цілей. Цивільним людям радять залишатася в безпечних місцях, поки не мине небезпека.
Тривога оголошена у дев'яти областях України. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Сумах. У місті пролунали нові вибухи.
Також цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
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