Главная Киев В Киевской области из-за атаки РФ произошли пожары

В Киевской области из-за атаки РФ произошли пожары

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 05:20
Обстрел Киевской области 18 сентября — зафиксированы пожары
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 18 сентября атаковали Киевскую область. В результате обстрелов произошли пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 18 сентября

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", — написал Калашник.

Также он добавил, что последствия атаки РФ фиксируются и в Бучанском районе. В частности, пожар возник в частном доме.

"Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован. Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позже", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, несколько часов назад в Киеве объявляли воздушную тревогу. Она была связана с вражеской атакой дронов.

Также мы писали, что в Киеве во время тревоги раздавались взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

пожар Киевская область обстрелы Буча война в Украине Борисполь
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
