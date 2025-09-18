Обстрел Киевской области 18 сентября — зафиксированы пожары

В Киевской области из-за атаки РФ произошли пожары
Россияне в ночь на 18 сентября атаковали Киевскую область. В результате обстрелов произошли пожары.
Об этом в Telegram сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Первые последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 18 сентября
"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", — написал Калашник.
Также он добавил, что последствия атаки РФ фиксируются и в Бучанском районе. В частности, пожар возник в частном доме.
"Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован. Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позже", — резюмировал глава ОВА.
Напомним, несколько часов назад в Киеве объявляли воздушную тревогу. Она была связана с вражеской атакой дронов.
Также мы писали, что в Киеве во время тревоги раздавались взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.
