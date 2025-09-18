Обстрел Киевской области 18 сентября — зафиксированы пожары

Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 18 сентября атаковали Киевскую область. В результате обстрелов произошли пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 18 сентября

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", — написал Калашник.

Также он добавил, что последствия атаки РФ фиксируются и в Бучанском районе. В частности, пожар возник в частном доме.

"Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован. Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позже", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, несколько часов назад в Киеве объявляли воздушную тревогу. Она была связана с вражеской атакой дронов.

Также мы писали, что в Киеве во время тревоги раздавались взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.