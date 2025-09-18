Обстріл Київської області 18 вересня — зафіксовано пожежі

У Київській області через атаку РФ сталися пожежі
Росіяни в ніч проти 18 вересня атакували Київську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.
Про це у Telegram повідомляє глава Київської ОВА Микола Калашник.
Перші наслідки атаки РФ по Київській області в ніч проти 18 вересня
"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", — написав Калашник.
Також він додав, що наслідки атаки РФ фіксуються і в Бучанському районі. Зокрема, пожежа виникла у приватному будинку.
"Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано. Повідомлень про постраждалих не надходило. Більш детальна інформація згодом", — резюмував глава ОВА.
Нагадаємо, кілька годин тому у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ворожої атакою дронів.
Також ми писали, що у Києві під час тривоги лунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.
