Обстріл Київської області 18 вересня — зафіксовано пожежі

Росіяни в ніч проти 18 вересня атакували Київську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Київської ОВА Микола Калашник.

Перші наслідки атаки РФ по Київській області в ніч проти 18 вересня

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", — написав Калашник.

Також він додав, що наслідки атаки РФ фіксуються і в Бучанському районі. Зокрема, пожежа виникла у приватному будинку.

"Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано. Повідомлень про постраждалих не надходило. Більш детальна інформація згодом", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, кілька годин тому у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ворожої атакою дронів.

Також ми писали, що у Києві під час тривоги лунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.