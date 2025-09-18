Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Київській області через атаку РФ сталися пожежі

У Київській області через атаку РФ сталися пожежі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 05:20
Обстріл Київської області 18 вересня — зафіксовано пожежі
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни в ніч проти 18 вересня атакували Київську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Київській області в ніч проти 18 вересня

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", — написав Калашник.

Також він додав, що наслідки атаки РФ фіксуються і в Бучанському районі. Зокрема, пожежа виникла у приватному будинку.

"Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано. Повідомлень про постраждалих не надходило. Більш детальна інформація згодом", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, кілька годин тому у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ворожої атакою дронів.

Також ми писали, що у Києві під час тривоги лунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.

пожежа Київська область обстріли Буча війна в Україні Бориспіль
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації