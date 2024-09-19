В Киевской области мужчина умер во время драки — злоумышленник задержан

Место драки в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области мужчина забил до смерти прохожего. Злоумышленника уже задержали правоохранители, которые объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Драка в Киевской области

Полицейские установили, что 43-летний потерпевший в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с прохожим.

"Так, во время словесной перепалки между потерпевшим и мужчиной, который как раз проходил мимо него, началась драка. Фигурант, который проходил мимо вмешался в драку и нанес мужчине множественные удары по туловищу и лицу, что повлекло повреждения внутренних органов, от которых последний умер. После инцидента злоумышленник покинул место происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. Они идентифицировали злоумышленника и установили его местонахождение. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.