У Київській області чоловік помер під час бійки — зловмисника затримано

У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції
У Київській області чоловік забив до смерті перехожого. Зловмисника вже затримали правоохоронці, які оголосили йому підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Telegram у четвер, 19 вересня.
Бійка у Київській області
Поліцейські встановили, що 43-річний потерпілий у стані алкогольного сп'яніння конфліктував із перехожим.
"Так, під час словесної перепалки між потерпілим та чоловіком, який саме проходив повз нього, почалася бійка. Фігурант, який проходив повз втрутився у бійку та завдав чоловіку множинних ударів по тулубу та обличчю, що спричинило ушкодження внутрішніх органів, від яких останній помер. Після інциденту зловмисник покинув місце події", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів. Вони ідентифікували зловмисника і встановити його місцеперебування. Фігуранта затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі оголосили зловмиснику підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
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