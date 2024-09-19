У Київській області чоловік помер під час бійки — зловмисника затримано

Місце бійки у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

У Київській області чоловік забив до смерті перехожого. Зловмисника вже затримали правоохоронці, які оголосили йому підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Поліцейські встановили, що 43-річний потерпілий у стані алкогольного сп'яніння конфліктував із перехожим.

"Так, під час словесної перепалки між потерпілим та чоловіком, який саме проходив повз нього, почалася бійка. Фігурант, який проходив повз втрутився у бійку та завдав чоловіку множинних ударів по тулубу та обличчю, що спричинило ушкодження внутрішніх органів, від яких останній помер. Після інциденту зловмисник покинув місце події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів. Вони ідентифікували зловмисника і встановити його місцеперебування. Фігуранта затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.