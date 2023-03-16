В Киевской области горела автозаправка: детали
Около 2,5 часов на автозаправочной станции в Борисполе тушили пожар. Для борьбы с огнем использовали подразделения ГСЧС из Киева, аэропорта "Борисполь" и сельской местности Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.
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Ночной пожар в Борисполе
В ночь с 15 на 16 марта, ориентировочно в 4:45, в Киевской области произошел масштабный пожар.
Загорелась автозаправочная станция в Борисполе по улице Калмыкова.
Детали от ГСЧС
Очередной караул 23-й Государственной пожарно-спасательной службы Борисполя, прибыв на место возгорания, обнаружил, что загорелся тягач, припаркованный на автозаправочном комплексе.
Для борьбы с огнем, угрожавшим перекинуться на здание АЗС, пришлось привлекать большое количество спасателей.
В частности, в Борисполь прибыли подразделения из Киева, аэропорта "Борисполь", Броваров, Переяслава, Барышевки и Березани. Также к тушению пожара подключились сельские пожарные команды.
Результаты
В 7:20 огонь был локализован. А в 7:33 пожар был полностью ликвидирован.
Погибшие и пострадавшие на территории АЗС не обнаружены.
Напомним, в конце февраля в Киеве на предприятии в Подольском районе столицы произошел масштабный пожар.
Фото: ГСЧС