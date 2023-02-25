Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці arrow

У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

25 лютого 2023 15:40
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці
Над містом підіймається густий дим
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Подільському районі Києва виникла пожежа на підприємстві. На місці працюють рятувальні служби. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко

Читайте також:

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці", — повідомив він. 

Кличко зазначив, що подробиці щодо пожежі повідомить згодом. 

Столичний мер також розмістив фото пожежі, на якому видно, як над містом здіймається густий дим. 

Оновлено в 15:40. В Київській військовій міській адміністрації повідомили, що пожежа виникла на складі лако-фарбувальної продукції. За попередньою інформацією, горить приміщення площею 3000 м². 

Інформація щодо потерпілих відсутня. 

Кличко повідомив, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 лютого, на території Київської області можуть лунати звуки вибухів. Однак панікувати не варто — це працюють українські сапери.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:49 Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters

Новина з фото

15:45 Загроза не минає: росія вивела у Чорне море дев'ять кораблів

15:20 Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами

Новина з фото

15:15 Грант на утримання худоби та птиці: хто може взяти участь на Одещині

14:45 На честь захисників острова Зміїний та Азовсталі: в Ізмаїлі перейменували ще кілька вулиць

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:43 Дощі та потепління до +16: прогноз погоди на завтра

14:21 Аварія поїзда з хімікатами в Огайо: оприлюднено перші результати розслідування

14:15 Продавала цигарки неповнолітнім: в Теплодарі викрили підприємицю, яка ще й підторговувала алкоголем без акцизів

13:54 ЄС затвердив десятий пакет антиросійських санкцій: які обмеження чекають рф

13:48 Вперше за більш ніж 30 років: Каліфорнія у США потерпає від потужного снігопаду

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 15:49

Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters

None 25 Лютий 15:41

Загроза не минає: росія вивела у Чорне море дев'ять кораблів

None 25 Лютий 15:20

Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами

None 25 Лютий 15:30

Грант на утримання худоби та птиці: хто може взяти участь на Одещині

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB