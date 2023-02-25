У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Над містом підіймається густий дим

У Подільському районі Києва виникла пожежа на підприємстві. На місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці", — повідомив він.

Кличко зазначив, що подробиці щодо пожежі повідомить згодом.

Столичний мер також розмістив фото пожежі, на якому видно, як над містом здіймається густий дим.

Оновлено в 15:40. В Київській військовій міській адміністрації повідомили, що пожежа виникла на складі лако-фарбувальної продукції. За попередньою інформацією, горить приміщення площею 3000 м².

Інформація щодо потерпілих відсутня.

Кличко повідомив, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 лютого, на території Київської області можуть лунати звуки вибухів. Однак панікувати не варто — це працюють українські сапери.