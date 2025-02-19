Взрывы на Киевщине 19 февраля - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 19 февраля, на Киевщине прогремели взрывы из-за атаки БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

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В Киевской области раздаются взрывы

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

На Киевщине раздаются взрывы. Фото: скриншот

Также в КОВА отметили, что обязательно надо соблюдать информационную тишину.

"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 22:04 воздушную тревогу объявлено в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, городе Киев и временно оккупированных Луганской и Донецкой областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, что до этого 19 февраля в Одессе прогремели взрывы. Также стало известно о работе ПВО.

Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.

Кроме того, вражеские войска обстреляли Купянский район на Харьковщине. Два мирных жителя погибли и пятеро пострадали.