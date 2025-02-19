Взрывы на Киевщине 19 февраля - что известно

В Киевской области гремят взрывы из-за атаки дронов
В среду, 19 февраля, на Киевщине прогремели взрывы из-за атаки БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом пишет Киевская областная военная администрация.
В Киевской области раздаются взрывы
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Также в КОВА отметили, что обязательно надо соблюдать информационную тишину.
"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 22:04 воздушную тревогу объявлено в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, городе Киев и временно оккупированных Луганской и Донецкой областях и в Крыму.
Напомним, что до этого 19 февраля в Одессе прогремели взрывы. Также стало известно о работе ПВО.
Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.
Кроме того, вражеские войска обстреляли Купянский район на Харьковщине. Два мирных жителя погибли и пятеро пострадали.
Читайте Новини.LIVE!