Вибухи на Київщині 19 лютого - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 19 лютого, на Київщині пролунали вибухи через атаку БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

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У Київській області лунають вибухи

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — говориться у повідомленні.

На Київщині лунають вибухи. Фото: скриншот

Також в КОВА наголосили, що обов'язково треба дотримуватися інформаційної тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали у повідомленні.

Зазначимо, що станом на 22:04 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, місті Київ та тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, що до цього 19 лютого в Одесі пролунали вибухи. Також стало відомо про роботу ППО.

Також сьогодні, 19 лютого, пролунали вибухи і в Запоріжжі. Там була зафіксована робота ППО.

Крім того, ворожі війська обстріляли Куп'янський район на Харківщині. Два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.