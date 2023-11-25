В Киевской области гремят взрывы - "шахеды" летят в столицу
25 ноября 2023 23:58
обновлено: 00:11
Взрывы в ночном городе. Фото:
Взрывы в Киевской области сейчас, 25 ноября, свидетельствуют об атаке вражеских БПЛА, пытающихся добраться до столицы. Вероятно, цели РФ сбивают силы ПВО. Также около 23:30 раздавались взрывы в Черкасской области.
О работе ПВО в Киевской области сообщает журналист Андрей Цаплиенко .
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Отмечается, что взрывы в Киевской области - результат работы ПВО. Ждем официальную информацию.
Обновлено 00:10. В ряде областей, в частности, Киевской и Киеве, продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Ранее военные предупреждали о группе беспилотников, направлявшейся в столицу.
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