Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области гремят взрывы - "шахеды" летят в столицу arrow

В Киевской области гремят взрывы - "шахеды" летят в столицу

25 ноября 2023 23:58
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области гремят взрывы - "шахеды" летят в столицу
Взрывы в ночном городе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 25 ноября, свидетельствуют об атаке вражеских БПЛА, пытающихся добраться до столицы. Вероятно, цели РФ сбивают силы ПВО. Также около 23:30 раздавались взрывы в Черкасской области.

О работе ПВО в Киевской области сообщает журналист Андрей Цаплиенко .

Читайте также:

Отмечается, что взрывы в Киевской области - результат работы ПВО. Ждем официальную информацию.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Цаплиенко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Цаплиенко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"

Обновлено 00:10. В ряде областей, в частности, Киевской и Киеве, продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Ранее военные предупреждали о группе беспилотников, направлявшейся в столицу.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 26 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме