В Киевской области гремят взрывы - "шахеды" летят в столицу

Взрывы в ночном городе. Фото:

Взрывы в Киевской области сейчас, 25 ноября, свидетельствуют об атаке вражеских БПЛА, пытающихся добраться до столицы. Вероятно, цели РФ сбивают силы ПВО. Также около 23:30 раздавались взрывы в Черкасской области.

О работе ПВО в Киевской области сообщает журналист Андрей Цаплиенко .

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Отмечается, что взрывы в Киевской области - результат работы ПВО. Ждем официальную информацию.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Цаплиенко

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"

Обновлено 00:10. В ряде областей, в частности, Киевской и Киеве, продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Ранее военные предупреждали о группе беспилотников, направлявшейся в столицу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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