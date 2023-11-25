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У Київській області гримлять вибухи — "шахеди" летять до столиці

25 листопада 2023 23:58
оновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області гримлять вибухи — "шахеди" летять до столиці
Вибухи в нічному місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 25 листопада, свідчать про атаку ворожих БпЛА, які намагаються дістатися столиці. Ймовірно, цілі РФ збивають сили ППО. Також близько 23:30 лунали вибухи в Черкаській області.

Про роботу ППО в Київській області повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи ППО. Чекаємо на офіційну інформацію.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка 
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка 
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time 
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time 
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"

Оновлено 00:10. В низці областей, зокрема Київській та Києві, триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. Раніше військові попереджали про групу безпілотників, що прямувала до столиці.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 26 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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