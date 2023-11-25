У Київській області гримлять вибухи — "шахеди" летять до столиці

Вибухи в нічному місті. Фото:

Вибухи в Київській області зараз, 25 листопада, свідчать про атаку ворожих БпЛА, які намагаються дістатися столиці. Ймовірно, цілі РФ збивають сили ППО. Також близько 23:30 лунали вибухи в Черкаській області.

Про роботу ППО в Київській області повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи ППО. Чекаємо на офіційну інформацію.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"

Оновлено 00:10. В низці областей, зокрема Київській та Києві, триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. Раніше військові попереджали про групу безпілотників, що прямувала до столиці.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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