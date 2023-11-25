У Київській області гримлять вибухи — "шахеди" летять до столиці
25 листопада 2023 23:58
оновлено: 00:11
Вибухи в нічному місті. Фото:
Вибухи в Київській області зараз, 25 листопада, свідчать про атаку ворожих БпЛА, які намагаються дістатися столиці. Ймовірно, цілі РФ збивають сили ППО. Також близько 23:30 лунали вибухи в Черкаській області.
Про роботу ППО в Київській області повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи ППО. Чекаємо на офіційну інформацію.
Оновлено 00:10. В низці областей, зокрема Київській та Києві, триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. Раніше військові попереджали про групу безпілотників, що прямувала до столиці.
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