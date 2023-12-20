В Киевской области гремят взрывы - в ОВА прокомментировали обстрел
Взрывы в Киевской области сейчас, 20 декабря, являются следствием сбивания вражеских "шахедов". В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Да, в Киевской области работают силы ПВО. В ОВА призывают не снимать работу украинских военных, а также не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , - говорится в сообщении.
Обновлено 00:05. В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. "Красные" до сих пор Хмельницкая и Винницкая области.
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