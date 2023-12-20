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В Киевской области гремят взрывы - в ОВА прокомментировали обстрел

20 декабря 2023 23:58
обновлено: 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области гремят взрывы - в ОВА прокомментировали обстрел
Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 20 декабря, являются следствием сбивания вражеских "шахедов". В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Да, в Киевской области работают силы ПВО. В ОВА призывают не снимать работу украинских военных, а также не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

Обновлено 00:05. В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. "Красные" до сих пор Хмельницкая и Винницкая области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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