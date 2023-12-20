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У Київській області гримлять вибухи — в ОВА прокоментували обстріл

20 грудня 2023 23:58
оновлено: 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області гримлять вибухи — в ОВА прокоментували обстріл
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 20 грудня, є наслідком збиття ворожих "шахедів". Наразі в регіоні триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Так, у Київській області працюють сили ППО. В ОВА закликають не знімати роботу українських військових, а також не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Оновлено 00:05. Наразі в Київській області оголошено відбій повітряної тривоги. "Червоні" досі Хмельницька та Вінницька області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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