У Київській області гримлять вибухи — в ОВА прокоментували обстріл
Вибухи в Київській області зараз, 20 грудня, є наслідком збиття ворожих "шахедів". Наразі в регіоні триває повітряна тривога.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Так, у Київській області працюють сили ППО. В ОВА закликають не знімати роботу українських військових, а також не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях до відбою тривоги.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 00:05. Наразі в Київській області оголошено відбій повітряної тривоги. "Червоні" досі Хмельницька та Вінницька області.
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