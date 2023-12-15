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В Киевской области группа разбойников избили мужчину и обворовали его

15 декабря 2023 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области группа разбойников избили мужчину и обворовали его
Полицейские и один из разбойников. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области группа разбойников избили мужчину металлическими предметами, руками, ногами, а также разбили его автомобиль. После этого злоумышленники забрали ценности.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Нападение разбойников

В полиции рассказали, что злоумышленники ворвались в дом пострадавшего в селе Каменная Гребля. Разбойники нанесли хозяину неоднократные удары обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами. После этого они завладели охотничьим оружием, боеприпасами, деньгами и мобильным телефоном. К тому же фигуранты повредили автомобиль пострадавшего.

"Оперативники в течение дня установили и задержали всех участников разбойного нападения и водителя, который их перевозил. Ими оказались шестеро жителей города Сквира, в возрасте от 23 до 37 лет и 25-летний житель столицы", — говорится в сообщении.

Следователи объявили о подозрениях шести нападавшим за совершение разбойного нападения (ч. 4 ст. 187 УКУ) и еще одному — за сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ).

Напомним, в Одессе разоблачили трех местных жителей в ограблении квартиры. Горе-дельцы во время "дела" попались на камеры в квартирах.

Также мы писали, что во Львове к пожизненному заключению приговорили двое мужчин за жестокое убийство супругов пенсионеров. Один из фигурантов арендовал у людей квартиру и заподозрил, что они могли сэкономить значительную сумму денег, поэтому со своим знакомым решили их убить и ограбить.

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