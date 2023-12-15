У Київській області група розбійників побили чоловіка та обікрали його

Поліцейські та один з розбійників. Фото: скриншот з відео

У Київській області група розбійників побили чоловіка металевими предметами, руками, ногами, а також розбили його автомобіль. Після цього зловмисники забрали цінності.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Напад розбійників

У поліції розповіли, що зловмисники увірвались до будинку потерпілого у селі Кам’яна Гребля. Розбійники завдали господарю неодноразові удари обухом від сокири, металевим ланцюгом, руками та ногами. Після цього вони заволоділи мисливською зброєю, боєприпасами, грошима та мобільним телефоном. До того ж фігуранти пошкодили автомобіль постраждалого.

"Оперативники упродовж дня встановили та затримали всіх учасників розбійного нападу і водія, який їх перевозив. Ними виявились шестеро мешканців міста Сквира, віком від 23 до 37 років та 25-річний мешканець столиці", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили про підозри шістьом нападникам за вчинення розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 ККУ) та ще одному — за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

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