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У Київській області група розбійників побили чоловіка та обікрали його

15 грудня 2023 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області група розбійників побили чоловіка та обікрали його
Поліцейські та один з розбійників. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області група розбійників побили чоловіка металевими предметами, руками, ногами, а також розбили його автомобіль. Після цього зловмисники забрали цінності.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Напад розбійників

У поліції розповіли, що зловмисники увірвались до будинку потерпілого у селі Кам’яна Гребля. Розбійники завдали господарю неодноразові удари обухом від сокири, металевим ланцюгом, руками та ногами. Після цього вони заволоділи мисливською зброєю, боєприпасами, грошима та мобільним телефоном. До того ж фігуранти пошкодили автомобіль постраждалого.

"Оперативники упродовж дня встановили та затримали всіх учасників розбійного нападу і водія, який їх перевозив. Ними виявились шестеро мешканців міста Сквира, віком від 23 до 37 років та 25-річний мешканець столиці", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили про підозри шістьом нападникам за вчинення розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 ККУ) та ще одному — за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Нагадаємо, в  Одесі викрили трьох місцевих мешканців у пограбуванні квартири. Горе-ділки під час "справи" попалися на камери у помешканнях.

Також ми писали, що у Львові до довічного ув'язнення засудили двоє чоловіків за жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів. Один із фігурантів орендував у людей квартиру та запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей, тому зі своїм знайомим вирішив їх вбити та пограбувати. 

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