Ремонт несуществующего укрытия — в Киевской области пытались потратить 4,3 млн грн

Укрытие. Фото: Новини.LIVE

В Бородянке Киевской области запланировали ремонт укрытия за 4 миллиона гривен. Однако оказалось, что его не существует.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

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Ремонт несуществующего укрытия

"Аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы во время проверки закупок обнаружили финансовые нарушения в отделе образования Бородянского поселкового совета, который заключил договор на осуществление капремонта защитного сооружения гражданской защиты на территории Дружнянского заведения общего среднего образования", — говорится в сообщении.

Общая сумма предусмотренных средств — 4,3 млн грн. Из этой суммы подрядчику перечислили аванс в размере 1,47 млн грн. Это произошло вопреки нормам законодательства.

Однако проверкой было выяснено, что на этой территории ни одного сооружения гражданской защиты не располагалось, поэтому нечего было ремонтировать.

"На самом деле началось строительство непонятного объекта, ведь у строителей не было ни разрешительной, ни проектной документации. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет средства уплаченного аванса", — говорится в сообщении.

Напомним, в Малиновском районе Одессы отреставрируют укрытие для защиты гражданского населения. Предварительная стоимость работ составляет более 4 миллионов гривен.

Также директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской военной администрации Роман Ткачук заявил, что Киев не может размещать быстровозводимые укрытия на остановках общественного транспорта. По его словам, строительные нормы не определяют, как это сделать за бюджетные средства.