Ремонт неіснуючого укриття — у Київській області намагалися витратити 4,3 млн грн

Укриття. Фото: Новини.LIVE

У Бородянці Київської області запланували ремонт укриття за 4 мільйони гривень. Однак виявилось, що його не існує.

Про це повідомила пресслужба Державної аудиторської служби України.

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Ремонт неіснуючого укриття

"Аудитори Північного офісу Держаудитслужби під час перевірки закупівель виявили фінансові порушення у відділі освіти Бородянської селищної ради, який уклав договір на здійснення капремонту захисної споруди цивільного захисту на території Дружнянського закладу загальної середньої освіти", — йдеться у повідомленні.

Загальна сума передбачених коштів була 4,3 млн грн. З цієї суми підряднику перерахували аванс у розмірі 1,47 млн грн. Це відбулось всупереч нормам законодавства.

Однак перевіркою було з'ясовано, що на цій території жодної споруди цивільного захисту не розташовувалося, тому не було чого ремонтувати.

"Насправді почалося будівництво незрозумілого об’єкта, адже у будівельників не було ані дозвільної, ані проєктної документації. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету кошти сплаченого авансу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Малиновському районі Одеси відреставрують укриття для захисту цивільного населення. Попередня вартість робіт становить понад 4 мільйони гривень.

Також директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації Роман Ткачук заявив, що Київ не може розміщувати швидкоспоруджувані укриття на зупинках громадського транспорту. За його словами, будівельні норми не визначають, як це зробити за бюджетні кошти.