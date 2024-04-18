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В Киевской области раздаются взрывы — север под атакой "шахедов"

18 апреля 2024 01:03
обновлено: 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области раздаются взрывы — север под атакой "шахедов"
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 18 апреля раздаются во время воздушной тревоги. Регионы "покраснели" из-за угрозы ударных беспилотников.

О взрывах в Киевской области сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области сейчас 18 апреля

Местные мониторинговые паблики заявляют о взрывах в Киевской области. По их данным, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Ирпень. Буча. Гостомель. Бучанский район"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Ирпень. Буча. Гостомель. Бучанский район"

Тем временем, воздушная тревога продолжается в Киевской и Полтавской области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 18 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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