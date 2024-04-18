В Киевской области раздаются взрывы — север под атакой "шахедов"
18 апреля 2024 01:03
обновлено: 01:11
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Киевской области сейчас 18 апреля раздаются во время воздушной тревоги. Регионы "покраснели" из-за угрозы ударных беспилотников.
О взрывах в Киевской области сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Киевской области сейчас 18 апреля
Местные мониторинговые паблики заявляют о взрывах в Киевской области. По их данным, работают силы ПВО.
Тем временем, воздушная тревога продолжается в Киевской и Полтавской области.
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