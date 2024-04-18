У Київській області лунають вибухи — північ під атакою "шахедів"
18 квітня 2024 01:03
оновлено: 01:11
Вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи в Київській області зараз 18 квітня лунають під час повітряної тривоги. Регіони "почервоніли" через загрозу ударних безпілотників.
Про вибухи в Київській області повідомляють місцеві Telegram-канали.
Читайте також:
Вибухи в Київській області зараз 18 квітня
Місцеві моніторингові пабліки заявляють про вибухи на Київщині. За їх даними, працюють сили ППО.
Тим часом повітряна тривога продовжується в Київській та Полтавській області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!