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У Київській області лунають вибухи — північ під атакою "шахедів"

18 квітня 2024 01:03
оновлено: 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області лунають вибухи — північ під атакою "шахедів"
Вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 18 квітня лунають під час повітряної тривоги. Регіони "почервоніли" через загрозу ударних безпілотників. 

Про вибухи в Київській області повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Київській області зараз 18 квітня

Місцеві моніторингові пабліки заявляють про вибухи на Київщині. За їх даними, працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна - Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна - Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Ірпінь. Буча. Гостомель. Бучанський район"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Ірпінь. Буча. Гостомель. Бучанський район"

Тим часом повітряна тривога продовжується в Київській та Полтавській області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 18 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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