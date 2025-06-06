Взрывы в Киевской области 6 июня

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киевской области раздаются прямо сейчас, в ночь на 6 июня. В регионе зафиксированы дроны, работают силы ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении в 00:17.

Также украинцев призвали соблюдать информационную тишину, а именно не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:21 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, вчера в Киевской области на Белоцерковщине произошел взрыв. Предварительно, в результате взрыва гранаты, пострадали три человека.

Также мы писали, что в ночь на 5 июня россияне массированно атаковали Харьков дронами. Вследствие этого было повреждено 7 домов. Кроме того, были пострадавшие.