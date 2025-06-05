На Київщині стався вибух гранати — постраждали троє людей

Правоохоронці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Київській області на Білоцерківщині стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали троє людей, яких госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини у Telegram у четвер, 5 червня.

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Правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одній із вулиць міста Сквира. На місце інциденту прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

"Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігурант затриманий на місці події", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Після цього буде надано правову кваліфікацію.

Допис поліції Київщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Житомирі чоловік кинув гранату у людей, внаслідок чого поранення отримали шестеро осіб.

Раніше у Києві в одній із квартир здетонувала граната. Медики госпіталізували 41-річного чоловіка.