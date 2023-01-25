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В Киевской области будут раздаваться взрывы: власти назвали причину

25 января 2023 12:29
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Вышгородском районе Киевской области будут уничтожены взрывоопасные предметы
На территории Вышгородского района Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Киевской области, еще весной освобожденной от российской оккупации, продолжается разминирование территории. Сегодня, 25 января, в Вышгородском районе будут взрывать российские боеприпасы.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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Взрывы в Киевской области

Областные власти Киевской области предупредили жителей столичного региона, что сегодня, 25 января, в течение дня будут слышны звуки взрывов.

Они не связаны с возможной российской атакой на Киев или ракетными обстрелами столицы.

Уничтожение военных последствий

Причиной этих взрывов станет уничтожение найденных в регионе после периода оккупации взрывоопасных предметов.

Уничтожать боеприпасы и будут на территории Вышгородского района.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" — призвала жителей Киевщины областная военная власть.

Напомним, что к началу декабря в Киевской области пиротехники ГСЧС ликвидировали 75 тысяч взрывоопасных предметов

Всего с начала работ специалисты очистили 21 660,63 га территории, из них 5 057,58 га — сельскохозяйственных угодий, 61,29 га — акватории водных объектов. Проверили 2129 домохозяйств, 284 объекта, 1898,93 км автомобильных дорог, 1393,31 км линий электропередач, 11,443 км газопровода.

Добавим, что Украине помогают разминировать территории специалисты из 30 стран мира. Стране передали 40 тысяч тонн помощи: около 400 пожарно-спасательных машин, спецоборудования и одежды.

Также в ГСЧС прогнозируют, что на разминирование водоемов в Украине нужно до 10 лет.

Фото: УНИАН

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