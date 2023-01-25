У Вишгородському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

На території Вишгородського району Київщини будуть знищувати вибухонебезпечні предмети

У Київській області, ще навесні звільненій від російської окупації, продовжується розмінування території. Сьогодні, 25 січня, у Вишгородському районі будуть підривати російські боєприпаси.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Вибухи на Київщині

Обласна влада Київської області попередила мешканців столичного регіону, що сьогодні, 25 січня, протягом дня буде чутно звуки вибухів.

Вони не пов’язані із можливою російською атакою на Київ чи ракетним обстрілом столиці.

Знищення воєнних наслідків

Причиною цих вибухів буде знищення знайдених у регіоні після періоду окупації вибухонебезпечних предметів.

Знищувати боєприпаси будуть на території Вишгородського району.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" — закликала мешканців Київщини обласна військова влада.

Нагадаємо, що на початок грудня в Київській області піротехніки ДСНС ліквідували 75 тисяч вибухонебезпечних предметів

Усього з початку робіт фахівці очистили 21 660,63 га території, з них 5 057,58 га — сільськогосподарських угідь, 61,29 га — акваторії водних об’єктів. Перевірили 2 129 домогосподарств, 284 об’єкти, 1 898,93 км автомобільних доріг, 1 393,31 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

Додамо, що Україні допомагають розмінувати території фахівці з 30 країн світу. Країні передали 40 тисяч тонн допомоги: близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу.

Також у ДСНС прогнозують, що на розмінування водойм в Україні потрібно до 10 років.

Фото: УНІАН