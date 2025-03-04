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В Киевской области на фоне атаки дронов зафиксированы повреждения

4 марта 2025 23:41
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Киевской области 4 марта — повреждены дома, начался пожар на предприятии
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером, 4 марта, россияне атаковали дронами Киевскую область. В Бориспольском районе есть повреждения в домах, а также зафиксирован пожар на одном из предприятий.

Об этом в Telegram сообщает временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник.

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"В Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна. Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий", — написал Калашник.

Он уточнил, что пострадавшие среди населения отсутствуют. Однако отметил, что атака дронов продолжается, поэтому попросил украинцев находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, что вечером, 4 марта, в Киевской области были слышны взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что в Одессе россияне атаковали критическую инфраструктуру. В части города пропал свет, вода в теплоснабжение.

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