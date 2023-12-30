В Киевской области несовершеннолетний подорвал гранату в многоэтажке
В городе Обухов, Киевская область, несовершеннолетний парень подорвал гранату в многоэтажке. После этого он скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Несовершеннолетний подорвал гранату и скрылся
В полиции рассказали, что вчера, 29 декабря, около 23:00 на спецлинию "112" поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов Обухова.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома, достал взрывное устройство из кармана и бросил. После чего несовершеннолетний скрылся", — говорится в сообщении.
Правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию на территории Обуховского района. На поиски парня привлекли подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Обуховского управления полиции. Они установили местонахождение злоумышленника.
В результате подрыва гранаты 16-летний участник конфликта и подрывник получили телесные повреждения. К тому же был поврежден подъезд дома.
На месте взрыва работали специалисты взрывотехники, которые изъяли остатки корпуса гранаты.
Наказание 16-летнему подрывнику
В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
"По факту хулиганства, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ), следователи приступили к досудебному расследованию", — говорится в сообщении.
Напомним, в Кременчуге Полтавской области вечером 23 декабря произошел взрыв гранаты в квартире одной из многоэтажек. На момент взрыва в доме находились люди.
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