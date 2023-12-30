У Київській області неповнолітній підірвав гранату в багатоповерхівці

Пошкодження в багатоповерхівці внаслідок підриву гранати. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У місті Обухів, Київська область, неповнолітній хлопець підірвав гранату в багатоповерхівці. Після цього він втік з місця події.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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У поліції розповіли, що вчора, 29 грудня, близько 23:00 на спецлінію "112" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків Обухова.

Пошкодження в багатоповерхівці внаслідок підриву гранати. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію на території Обухівського району. На пошуки хлопця залучили підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції. Вони встановили місцеперебування зловмисника.

Затриманий підліток. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Внаслідок підриву гранати 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження. До того ж під'їзд будинку зазнав пошкодження.

На місці вибуху працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Покарання 16-річному підривнику

Наразі зловмисника затримано. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

"За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області увечері 23 грудня стався вибух гранати у квартирі однієї з багатоповерхівок. На момент вибуху у помешканні перебували люди.

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