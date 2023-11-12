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В Киевской области пошел первый снег

12 ноября 2023 22:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области пошел первый снег
Снег в Киевской области. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 12 ноября, в Киевской области пошел первый снег. Его заметили в Ирпене.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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По словам местных, пока это мокрый снег. Он быстро тает.

По словам синоптиков, ночью будет максимум 1°С, днем до 9° тепла.

Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха составляет -6°С.

Также мы писали, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.

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